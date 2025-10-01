Rally Entrerriano: La 5° fecha fue un éxito

Finalizó el Rally de Santa Anita, quinta fecha del Rally Entrerriano RUS, que coronó como ganadores de la Clasificación General a los gualeyos Guillermo Pitón y Joaquín Tofay.

Tras las complicaciones provocadas por la lluvia del sábado, este domingo se pudo disputar con normalidad lo que quedaba de la Primera Etapa durante la mañana, y la Segunda Etapa por la tarde, con un clima inmejorable y una gran cantidad de público al costado del camino.

 

Clase A6

Pitón–Tofay se llevaron el triunfo, seguidos por Martín y Ricardo Baucero, mientras que el tercer lugar fue para Leandro Bonnin y Javier Taboada.
Los puntos de la Primera Etapa fueron para Baucero, y los de la Segunda Etapa y la Power Stage para Leandro Bonnin.

 

Clase N7

Santiago Lambert dominó todo el fin de semana, ganando ambas etapas y la Power Stage.
Completaron el podio Maximiliano Arnaiz y Pablo Kern en segundo lugar, y Julio Erpen y Pablo Salvidía en el tercero.

 

Clase N7 Light

La victoria fue para José Morard y Guido Simian, quienes también se impusieron en la Primera Etapa.
Ángel González y Jorge Liand finalizaron segundos, ganando la Segunda Etapa y la Power Stage.
El tercer puesto fue para César Martínez y Eduardo Narváez.

 

Clase N9 16v

La categoría estuvo muy disputada hasta el último tramo, con cuatro autos encerrados en menos de cinco segundos.
Finalmente, la victoria fue para Daniel Parravicini y Nicolás Lauria, quienes también ganaron la Primera Etapa y la Power Stage.
En segundo lugar quedaron Cristian D’Elia y Darcy Frascheri, ganadores de la Segunda Etapa, y terceros Joaquín y Mauricio Blanc.

 

Clase N9 8v

Federico García y Ariadna Orcellet se llevaron el triunfo en la general y la Primera Etapa.
Diego Schab y Walter Maciel finalizaron segundos, ganando la Segunda Etapa y la Power Stage.
El podio lo completaron Stefano Sacks y Pablo Odiard.

 

Próxima Fecha

La próxima cita del Rally Entrerriano será los días 31 de octubre1 y 2 de noviembre en Hasenkamp.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))