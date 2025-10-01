Rally Entrerriano: La 5° fecha fue un éxito

Finalizó el Rally de Santa Anita, quinta fecha del Rally Entrerriano RUS, que coronó como ganadores de la Clasificación General a los gualeyos Guillermo Pitón y Joaquín Tofay.
Tras las complicaciones provocadas por la lluvia del sábado, este domingo se pudo disputar con normalidad lo que quedaba de la Primera Etapa durante la mañana, y la Segunda Etapa por la tarde, con un clima inmejorable y una gran cantidad de público al costado del camino.
Clase A6
Pitón–Tofay se llevaron el triunfo, seguidos por Martín y Ricardo Baucero, mientras que el tercer lugar fue para Leandro Bonnin y Javier Taboada.
Los puntos de la Primera Etapa fueron para Baucero, y los de la Segunda Etapa y la Power Stage para Leandro Bonnin.
Clase N7
Santiago Lambert dominó todo el fin de semana, ganando ambas etapas y la Power Stage.
Completaron el podio Maximiliano Arnaiz y Pablo Kern en segundo lugar, y Julio Erpen y Pablo Salvidía en el tercero.
Clase N7 Light
La victoria fue para José Morard y Guido Simian, quienes también se impusieron en la Primera Etapa.
Ángel González y Jorge Liand finalizaron segundos, ganando la Segunda Etapa y la Power Stage.
El tercer puesto fue para César Martínez y Eduardo Narváez.
Clase N9 16v
La categoría estuvo muy disputada hasta el último tramo, con cuatro autos encerrados en menos de cinco segundos.
Finalmente, la victoria fue para Daniel Parravicini y Nicolás Lauria, quienes también ganaron la Primera Etapa y la Power Stage.
En segundo lugar quedaron Cristian D’Elia y Darcy Frascheri, ganadores de la Segunda Etapa, y terceros Joaquín y Mauricio Blanc.
Clase N9 8v
Federico García y Ariadna Orcellet se llevaron el triunfo en la general y la Primera Etapa.
Diego Schab y Walter Maciel finalizaron segundos, ganando la Segunda Etapa y la Power Stage.
El podio lo completaron Stefano Sacks y Pablo Odiard.
Próxima Fecha
La próxima cita del Rally Entrerriano será los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Hasenkamp.