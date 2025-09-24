Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un miércoles fresco pero con cielo despejado

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este miércoles continuarán las buenas condiciones climáticas en la provincia. En ese sentido se anuncia que las temperaturas seguirán siendo bajas por la mañana, con mínimas que rondarán los 10 grados.

En los próximos días habrá una suba gradual de las temperaturas, siempre dentro de los valores primaverales.

Así estará el clima este miércoles

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 10 grados de mínima y 23 grados de máxima. En la capital y alrededores el cielo estará algo nublado por la mañana y despejado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 10 grados de mínima y 23 grados de máxima. En estas localidades también se espera una jornada soleada con posibilidad de algunas nubes.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 7 grados de mínima y 18 grados de máxima. Allí se anuncia un miércoles con cielo algo nublado. Ahora