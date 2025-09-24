Caseros presente en «La noche de las ciudades», en Paraná

Este sábado 27 de septiembre la localidad de Caseros será parte de “La noche de las ciudades” en Paraná, un ciclo organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos donde cada ciudad lleva y muestra su arte e identidad.

La actividad dará inicio a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio, Paraná), será de entrada libre y gratuita, y en esta oportunidad reunirá a las ciudades de Caseros, Viale y General Campos.

Dentro de las propuestas que ofrecerán las ciudades presentes, el público podrá disfrutar de artesanías y productos regionales, muestra de fotografía, danzas folklóricas, música en vivo y presentación del Carnaval.

Caseros será representado por su Carnaval, Campo Las Ruedas Apicultura, el fotógrafo Facundo Dropci, y un ensamble artístico de Danzar, Arte Crisol, Instituto de Danzas “Arco Iris” y El Baúl Espacio Cultural.

