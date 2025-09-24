Se rubricaron escrituras de viviendas para familias de Colón y Villa Elisa

Los actos fueron encabezados por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, acompañado por los intendentes de Colón, José Luis Walser, y de Villa Elisa, Susana Lambert; los legisladores provinciales Ramiro Favre y Mauro Godein; la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda; el vocal del IAPV, Aníbal Steren; el director de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi; y el director de Participaciòn Ciudadana, Agustín Curuchet, entre otras autoridades.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó «el compromiso permanente del gobierno entrerriano con los vecinos que habitan nuestra provincia. Es prioridad del gobernador Rogelio Frigerio y de todo su equipo de trabajo contribuir a la tranquilidad que significa para estas familias tener la propiedad de su casa».

En esa línea, señaló que «a partir de tener la escritura propia, las familias comenzarán a construir otros sueños, porque el gran desafío era alcanzar la propiedad de la vivienda, y de ahora en adelante podrán vivir plenamente ese carácter de propietarios». Y agregó: «Esto fue posible gracias a la decisión de un gobierno provincial que supo entender esta situación y dar respuesta a los miles de entrerrianos que necesitan la escrituración de sus hogares».

Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, manifestó que «estos actos permiten que cada una de las familias tengan seguridad jurídica, y la manera en que el Estado la otorga es entregando la escritura. El derecho a la vivienda propia es fundamental, por eso estamos muy contentos de poder concretar estas certificaciones».

En tanto, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, expresó que «es uno de los actos más lindos y significativos: firmar escrituras. Nos hemos criado, generación tras generación, con el objetivo de tener la casa propia. La escritura nos proyecta hacia adelante y constituye una base fundamental. Felicitaciones a todas las familias, a disfrutar del título de propiedad para seguir pensando en su crecimiento familiar».

Cabe destacar que en Colón firmaron sus escrituras 19 familias, mientras que en Villa Elisa lo hicieron 28, sumando así 47 hogares que hoy están un paso más cerca de la seguridad jurídica de su vivienda.