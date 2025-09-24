Caseros: Visita al Municipio de la imagen del Patrono “San Miguel Arcángel”

Con motivo de la novena patronal y de conmemorarse el próximo 29 de septiembre el Día de San Miguel Arcángel, la imagen del santo patrono provincial y local visitó nuestro edificio municipal.

Gracias a las Parroquias Solidarias «San Miguel Arcángel» por hacer llegar la imagen en estos días de celebración tan especiales.

Que la protección y el amparo de San Miguel Arcángel estén siempre presentes en nuestra comunidad, guiándonos y protegiéndonos en todo momento.

