Error judicial expone a víctima de abuso sexual en Victoria: liberaron al agresor antes de tiempo

Un grave error en el cómputo de condena permitió que Jesús Ezequiel Medrano, condenado por abuso sexual gravemente ultrajante y otros delitos, recuperara la libertad un año antes de lo previsto. La situación generó un fuerte conflicto en la comunidad de Victoria y expuso nuevamente a la víctima a situaciones de hostigamiento.

La historia indica que el 25 de octubre de 2019, el juez de Garantías de Victoria, José Alejandro Calleja, rubricó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró a Medrano, entonces de 28 años, autor material penalmente responsable de múltiples delitos: robo agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad; amenazas simples y calificadas por el uso de armas; incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; y abuso sexual gravemente ultrajante.

La pena impuesta fue de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, que debía cumplirse en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria hasta el año 2026. Sin embargo, como Medrano llevaba cumplido 115 días de arresto preventivo, se le descontaron esos días de la pena. La condena total quedó en seis años y 250 días. La misma según los cálculos vencía el 2 de julio de 2026, pero por un error se puso 2 de julio de 2025.

Medrano fue liberado bajo vigilancia en 2025, un año antes de lo estipulado. La liberación pasó desapercibida hasta que la víctima y su madre lo vieron en eventos públicos, lo que generó un profundo malestar. Además, el hombre había entablado un romance con una docente que da clases en la escuela a la que concurría la víctima, que según trascendió tuvo que abandonar.

La situación se agravó hace unos días, cuando Medrano se cruzó con la madre de la víctima y le comentó su condena frente a su pareja. Dos días después, volvió a encontrarse con ambas, lo que derivó en un altercado en la jefatura departamental y en la presentación de denuncias cruzadas. El hombre estuvo en la calle 83 días. Recién el lunes 22 de septiembre regresó al penal. Ahora estará en la cárcel hasta el 23 de septiembre de 2026.

Sofía de Lucas Busto, representante de la organización Madres Protectoras de Victoria, relató a Canal 9 Litoral que el agresor frecuentaba los lugares habituales de la víctima, incluyendo la escuela donde ella estudiaba. “Tuvo que dejar la escuela por las crisis, por los problemas que le trajo ver a esa persona”, explicó.

El “error” judicial quedó al descubierto tras un episodio en la escuela donde trabaja la pareja de Medrano, docente del establecimiento. Allí se produjo un cruce entre ella, Medrano y la familia del menor abusado. Intervino la Policía, que notificó al Ministerio Público Fiscal. Fue entonces cuando se detectó que los cálculos de condena habían sido mal realizados.

El fiscal local, Eduardo Guaita, revisó el expediente y confirmó que la sentencia debía seguir vigente. El fin de semana, la jueza Elena Margarita Vicari, suplente en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, ordenó que Medrano regresara a prisión medida que se ejecutó este lunes.

Desde Madres Protectoras de Victoria exigen que se tomen medidas para evitar que la víctima vuelva a convivir con su agresor. “No puede ser que la víctima tenga que convivir casi a diario con el victimario”, reclamó De Lucas Busto, quien adelantó que solicitarán restricciones una vez que Medrano cumpla su condena.

