La provincia y el municipio de Colonia Elía coordinan gestiones con diversas instituciones de esa localidad

El encuentro fue presidido por la Coordinación Provincial de Articulación Estratégica Territorial, a cargo de Yohana Fucks y dependiente de la Secretaría General de la Gobernación que encabeza Mauricio Colello. También participaron la directora de Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Antonela Curvale, y el coordinador de la Secretaría de Ambiente – Costa del Uruguay, Alberto Zapata; y los concejales locales Soledad Alfonso y Fernando Heidenreij.

En ese marco, Fucks subrayó que «cada institución aporta un diagnóstico muy valioso, y nuestro rol es articular esas necesidades con las áreas de gobierno para que se transformen en soluciones concretas para la comunidad».

En la escuela secundaria se expusieron problemáticas vinculadas a la falta de aulas para sostener la modalidad de Robótica y la necesidad de desdoblar el primer año ante la alta matrícula. Se acordó relevar la situación y avanzar con gestiones para dar respuesta a las demandas educativas.

Con el Centro de Jubilados se compartieron programas provinciales para adultos mayores, como Conociendo Entre Ríos y distintas propuestas recreativas. Además, se propuso sumar herramientas de alfabetización digital para facilitar trámites y mejorar la inclusión tecnológica.

En la reunión con Bomberos Voluntarios se abordó la importancia de avanzar en el cerramiento del tinglado, la normalización catastral del terreno del cuartel y la implementación de talleres para jóvenes de la comunidad. Cada aspecto será trabajado con las áreas técnicas correspondientes.

La agenda cerró con una extensa recorrida por el Parque Provincial Islas y Canales Verdes, donde se visitaron las tres islas donadas por Butler. Guardaparques y profesionales del área compartieron detalles de los programas de educación ambiental que llevan adelante con escuelas y vecinos. Se destacó el esfuerzo de los equipos locales para consolidar experiencias de conocimiento y conciencia sobre la biodiversidad.

Durante el relevamiento ambiental también se constató la demora judicial que impide la apertura gratuita del camino de acceso al río Uruguay y el estado de mantenimiento de la traza que une el parque con Colonia Elía. A partir del informe elaborado, cada ministerio involucrado propondrá soluciones y plazos de acción para atender las demandas relevadas.