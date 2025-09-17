Gallay y Bertolyotti se reunieron con el Gobernador

El Diputado Silvio Gallay, la Intendente Silvia Bertolyotti y el Secretario de Obras Públicas de 1° de Mayo, Genaro Udrizard, se reunieron con el Gobernador Rogelio Frigerio para dialogar sobre importantes obras para la región.

Durante el encuentro, abordaron diferentes problemáticas de la zona, entre la que se encuentra la continuidad del asfaltado de la Ruta Provincial 23. Este es un tema que preocupa y ocupa a los funcionarios ya que es una arteria fundamental para la transitabilidad de los vecinos que circulan a diario y debido a su estado dificulta el traslado de los distintos sectores productivos.

Por otro lado, se plantearon diferentes proyectos referidos a infraestructura para el departamento Uruguay. En lo que va de la gestión se ha invertido en diversas obras en los sectores de educación, salud, cultura, viviendas y obras viales, reflejando un compromiso sólido con el desarrollo y bienestar de los entrerrianos.

El legislador Gallay al finalizar la reunión indicó: “es fundamental sostener estos espacios de diálogo con todos los niveles de gobierno para articular la gestión y optimizar los recursos para llevarle soluciones a los vecinos”.

