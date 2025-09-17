Colón: Tres sujetos detenidos en relación a un robo

Según pudo saber Génesis24, personal dependiente de la Jefatura Departamental tomó intervención a raíz de un alerta recibido, que daba cuenta de la presencia de varios individuos merodeando en actitud sospechosa en las inmediaciones de un predio ubicado en el ejido de Colón, intentando esconder un envase de gas.

Al arribar al lugar, los efectivos se interiorizaron de lo acontecido y de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda por la zona, logrando interceptar a los mencionados hombres en cercanías de avenida San Martín y Díaz Vélez, de Colón.

Posteriormente, ya en sede policial, se tomó conocimiento de una denuncia radicada por un ciudadano, quien manifestó la sustracción de un elemento coincidente con el hallado.

En virtud de lo dispuesto por la Unidad Fiscal de Colón, se procedió al formal secuestro del envase de gas y a la aprehensión de tres individuos, de 25, 27 y 29 años de edad, todos con domicilio en esta localidad.

Asimismo, se labraron las actuaciones de rigor, continuando con las diligencias pertinentes.

Detención de un individuo requerido por la Justicia en Colón

Por otro lado, en horas del mediodía de este martes, siendo aproximadamente a las 13, personal dependiente de esta Jefatura Departamental, que se encontraba efectuando recorridas preventivas de control y seguridad en inmediaciones de calle Piamonte al 170 de esta ciudad, procedió a la identificación de un ciudadano de 29 años de edad.

Tras la correspondiente verificación de sus datos personales, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente, emanado por el Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de una investigación judicial en curso vinculada al supuesto delito de robo.

Ante tal situación, los funcionarios actuantes procedieron a la aprehensión inmediata del sujeto, comunicando de forma inmediata lo sucedido a la Unidad Fiscal de Colón.

Por disposición de la magistratura interviniente, el joven fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes, continuándose con las actuaciones de rigor.

