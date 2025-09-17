Tiempo en Entre Ríos: se anuncian neblinas para este miércoles y lluvias para los próximos días

El pronóstico anticipa un miércoles con cielo parcialmente nublado y con neblinas en la provincia de Entre Ríos. Las temperaturas irán en aumento con máximas que rondarán los 27 grados.

El jueves 18 de septiembre regresarían las precipitaciones. Hay anuncio de tormentas aisladas, sobre todo para los departamentos del centro y norte provincial.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. En la capital y alrededores se esperan neblinas durante la madrugada y cielo parcialmente nublado durante el día con probabilidad de tormentas aisladas por la noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé neblinas durante las primeras horas del día y cielo parcialmente nublado por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 25 grados. En estas localidades también se esperan neblinas durante la madrugada y una jornada con cielo mayormente nublado. (Ahora)