Lino: en la provincia, agricultores sembraron unas 7.000 hectáreas

– Las siembras tempranas de mediados de mayo a principios de junio se encuentran iniciando la floración.
– Las hectáreas implantadas de fines de junio a julio están en ramificación.
A nivel provincial, la condición del cultivo es la siguiente:
- Muy buena: 23 %
- Bueno: 58 %
- Regular: 14 %
- Mala: 5 %
En la entidad reportan que, a la condición regular y mala, se asocian a lotes sembrados en fechas tardías que presentaron problemas de implantación y que actualmente cuentan con escaso desarrollo en relación al resto. Además, mencionan inconvenientes en el control de malezas como ray grass y mostacilla.
