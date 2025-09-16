Lino: en la provincia, agricultores sembraron unas 7.000 hectáreas

En la provincia de Entre Ríos se proyecta un área cultivada de lino de aproximadamente 7.000 hectáreas. Desde la Bolsa de Cereales se aportó, incluso, que el estado fenológico del cultivo se enmarca en dos situaciones:

– Las siembras tempranas de mediados de mayo a principios de junio se encuentran iniciando la floración.

– Las hectáreas implantadas de fines de junio a julio están en ramificación.

A nivel provincial, la condición del cultivo es la siguiente:

Muy buena: 23 %

Bueno: 58 %

Regular: 14 %

Mala: 5 %

En la entidad reportan que, a la condición regular y mala, se asocian a lotes sembrados en fechas tardías que presentaron problemas de implantación y que actualmente cuentan con escaso desarrollo en relación al resto. Además, mencionan inconvenientes en el control de malezas como ray grass y mostacilla.