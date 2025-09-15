Autovía Artigas: Cuatro toros quedaron sueltos en la ruta tras el vuelco de un acoplado

Un particular accidente de tránsito se registró en horas del mediodía de este lunes en inmediaciones de la rotonda Ayuí, sobre la traza que conecta en sentido norte sur.
Toros sueltos en la ruta. Según se informó oficialmente, alrededor de las 12:50 horas de este lunes, personal policial debió concurrir al lugar tras recibir la alerta por el vuelco de un acoplado de dos ejes, destinado al transporte de hacienda. El mismo era remolcado por una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok.
Animales sobre la ruta
Al momento del siniestro, el acoplado transportaba cuatro toros, que terminaron sueltos en la calzada tras el incidente. Esta situación generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, ya que además del vuelco del vehículo, la presencia de animales en la ruta representaba un riesgo adicional para la seguridad vial.
De inmediato, efectivos policiales y vecinos de la zona trabajaron para controlar a los animales y evitar que ingresaran al tránsito activo. Finalmente, los toros pudieron ser trasladados hacia un campo lindero, logrando restablecer la normalidad en la circulación.
Sin heridos
Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas como consecuencia del accidente. Tampoco se vieron involucrados otros vehículos en el hecho. Solo daños materiales.
El operativo incluyó también el despeje de la cinta asfáltica, debido a que parte del acoplado y su carga obstaculizaban la vía. Una vez concluida la tarea, la circulación pudo retomarse con normalidad. DRU