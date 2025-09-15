Insólito: una vaca deambuló por ciudad entrerriana y entró a una librería

Una insólita situación se vivió este lunes por la mañana en Concordia. Una vaca salió a deambular por la ciudad y se metió en un local comercial. El hecho motivó la intervención policial.

El vacuno fue observado en distintas zonas de la ciudad entrerriana. De hecho, el episodio generó momentos de tensión entre los peatones y vehículos que circulaban

Lo más llamativo del hecho fue que el vacuno se metió en un local céntrico de Concordia. Precisamente, ingresó a la Librería San Francisco, ubicada en calle 25 de Mayo y Las Heras.

Así salía la vaca del comercio:

La vaca también fue vista en inmediaciones del Centro de Convenciones de Concordia, donde vecinos de la zona intentaron atraparla.

Ahora