Rocamora definió su plantel para la próxima Liga Argentina de Básquet

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, uno de los tres equipos entrerrianos que formará parte en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, tiene plantel y cuerpo técnico definido para su 15ª campaña consecutiva en la segunda categoría del país. Tras alquilar nuevamente la plaza del Atlético Echagüe Club, el Rojo definió sus fichas.

Tal como se adelantó, el equipo uruguayense seguirá teniendo como entrenador principal a Cristhian Domínguez aunque este año se incorporará Laura Soledad González como primera asistente. También habrá un cambio en la preparación física que, a partir de ahora, estará en manos de Santiago Rodríguez Perdomo; actual Coordinador de esta área para todo el básquet del club.

En cuanto al plantel, Rocamora tendrá la continuidad del escolta Agustín Cavallín quien de esta forma llegará a su cuarta temporada consecutiva defendiendo los colores del club uruguayense. El formado en Argentino de Junín, asimismo, se desempeñó como capitán la temporada pasada y fue uno de los de mayor goleo.

El otro jugador que seguirá en el equipo es un valor nacido en la cantera del club como lo es Valentino Occhi, quien puede desempeñarse tanto como alero o ala pivote y que fue una de las gratas apariciones en la edición anterior, más allá que ya venía teniendo minutos desde los procesos anteriores de Agustín Pujol.

Agustín Cavallín y Valentino Occhi, dos que seguirán en Rocamora.

Como en cada flamante temporada habrá caras nuevas y en esta ocasión serán cuatro. Para manejar la base llegará Tomás Jurgensen, con paso reciente en Atlético Rosario del Tala y también en River Plate dentro de la Liga Federal de Básquetbol. Nacido en Capital Federal, de 22 años y 1.88 metros de altura.

El perímetro del Rojo contará con toda la experiencia del rosarino Agustín Carnovale (ex Sionista). Con 39 años cumplidos en el mes de julio, el alero ya conoce la ciudad y la categoría puesto que dentro de su vasta trayectoria jugó para los equipos de Parque Sur y Echagüe de Paraná. Su último equipo fue Presidente Derqui en la Liga Federal.

La fuerza aérea roja estará conformada por el ala pivote marplatense Franco Maeso, 1.98 de altura y 25 años, con último antecedente en Comunicaciones de Mercedes; y el pivote Maximiliano Acevedo, 22 años y 2.07 de altura, y Oberá Tennis Club de la Liga Nacional como uno de los últimos datos de su currículum.

A estos jugadores el entrenador Cristhian Domínguez integrará a los juveniles de la institución, algunos de los cuales llegan con minutos de experiencia en las dos últimas temporadas, mientras que otros tuvieron la oportunidad de debutar con él en la segunda categoría del básquetbol argentino en la competencia culminada.

El plantel

Bases: Tomás Jurgensen, Pascual Santini y Tomás Losada

Escoltas: Agustín Cavallín, Franco Ferreyra Bonnín y Valentino Biagi

Aleros: Agustín Carnovale, Lucas Maldonado, Kevin Herrera Notari y Agustín Sarjanovich

Ala pivotes: Franco Maeso y Valentino Occhi

Pivotes: Maximiliano Acevedo y Bautista Mangioni

Prensa Rocamora