Tiempo en Entre Ríos: la semana finaliza con algunas nubes y máximas de 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este viernes continuará el buen clima en la provincia de Entre Ríos aunque estará un poco más fresco que este jueves. En ese sentido se anuncia que las máximas rondarán los 23 grados con algunas nubes.

Para los próximos días se anticipa nubosidad variable, sin anuncio de lluvias.

Así estará el clima este viernes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 11 grados de mínima y 22 grados de máxima. Para este viernes se anuncia una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 10 grados de mínima y 23 grados de máxima. En estas localidades también se espera que el cielo esté algo nublado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 22 grados de máxima. Allí también que este viernes el cielo se presente con algunas nubes.