Concepción del Uruguay: Jóvenes sorprendidos con estupefacientes en su poder

Según pudo saber Génesis24, en un control de rutina, personal del Comando Radioeléctrico demoró a dos jóvenes, de 17 y 19 años, por llevar estupefacientes. El procedimiento se realizó anoche, alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de las calles Artusi y 14 de Julio.

Los agentes detuvieron a los jóvenes porque la bicicleta en la que se trasladaban coincidía con las características de una que había sido robada. Durante una requisa de seguridad, se les solicitó que mostraran sus pertenencias y, en una mochila, se encontró una bolsa de nylon con una sustancia vegetal de color verde.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la División de Drogas Peligrosas, que realizó una prueba de campo. El test arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, con un peso de 26 gramos.

Las autoridades informaron que la sustancia fue secuestrada por orden del fiscal a cargo de la causa. El joven de 19 años fue trasladado a la sede policial para su correcta identificación, mientras que el menor de 17 años fue llevado a la Comisaría de Minoridad para ser entregado a sus padres.

