La provincia firmó convenios del programa Microcréditos para el Impulso Local

Los municipios y comunas de la costa del Paraná firmantes tienen un papel protagónico en la implementación del programa: son los encargados de arbitrar las instancias de postulación y asignar los fondos a la población de sus territorios de incidencia.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, expresó que «el ministerio ha apostado fuerte a este programa, el cual este año cuadruplicó su presupuesto, alcanzando los 410 millones de pesos, lo que demuestra el compromiso del gobierno provincial con la economía local y los entrerrianos que tienen el valor de emprender».

Sobre el alcance del programa, Berisso destacó: «Es un círculo virtuoso que busca potenciar las ideas y muestra lo que los entrerrianos somos capaces de hacer. Creemos en un Estado que pueda acompañar y promover la autonomía de los emprendedores».

Por su parte, el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, destacó: «Los microcréditos materializan uno de los objetivos que nos hemos propuesto como gobierno, el trabajo en conjunto. Trabajar junto a los municipios y hacer sinergia en estos tiempos que son difíciles para todos es esencial, tenemos que trabajar juntos por y para la gente, que es para lo que estamos».

Esta iniciativa permitirá a emprendedores acceder a financiamiento destinado a fortalecer su producción y ampliar sus oportunidades de comercialización. Los microcréditos son una herramienta de acompañamiento destinada a reforzar el capital de trabajo en primera instancia, para luego fortalecer con herramientas e infraestructura la productividad de la unidad económica. Es de carácter rotativo, con un esquema de garantías flexibles.

La actividad contó con la presencia también del senador provincial Jorge Gustavo Vergara, autoridades provinciales y gobiernos locales.