Una nena metió el pie en la rueda de la moto y sufrió graves heridas

Una niña sufrió la fractura de su tobillo luego de introducir su pie accidentalmente en la rueda trasera de la moto en la que viajaba. Sucedió este jueves por la tarde en la localidad entrerriana de Feliciano. La pequeña, menor de 10 años, iba con su abuela.

Según se informó, el hecho sucedió sobre Ruta Provincial N° 28, en Distrito Atencio. La mujer, de 50 años, circulaba de sur a norte en una moto Zanella 107 cc., acompañada de su nieta.

La niña, junto a su madre, fueron rápidamente a trasladadas al nosocomio local para una mejor atención. Los médicos determinaron que la pequeña sufrió una fractura expuesta en su tobillo derecho.

El rodado presentaba la totalidad de la documentación al día, por lo que no hubo retención y se continúan con las diligencias de estilo.