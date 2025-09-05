Este sábado se realizará el XIV Encuentro «Los Coros cantan a Caseros»

Este sábado 6 de septiembre a partir de las 20 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” se llevará adelante el XIV Encuentro “Los Coros cantan a Caseros”.

El encuentro contará con la participación de los siguientes coros:

– Coro «Sueños de Viento» de Concepción del Uruguay

– Coro “Sotto lo Stesso Cielo” de Concepción del Uruguay

– Coral Candilejas de San José

– Coro Polifónico Italiano «L’ Italia Canta» de Basavilbaso y Departamento Uruguay

– Taller de Canto «El Baúl» de Caseros

– Anfitriones: Coro Estable Municipal de Caseros

La entrada será libre y gratuita.

Comparte esto: Twitter

Facebook

