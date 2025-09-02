FELIZ 34° ANIVERSARIO «GÉNESIS FM»

Hace 34 años comenzaba sus transmisiones el primer medio de comunicación de Caseros: Génesis FM 102.5 Mhz.

La emisora local comenzó a transmitir el 1º de Septiembre de 1991, siendo un medio que se ha mantenido a la vanguardia de los cambios comunicacionales.

Hoy, a 34 años de su creación, se ha convertido en un gran multimedio de la región, incluyendo transmisiones en el dial, en la señal televisiva, vía web en www.genesishd.net y con un sitio informativo propio: genesis24.net

Celebramos tantos años de trayectoria y auguramos que sean muchos más de comunicación y buena música.

