GÉNESIS 102.5 FM LLEGA A SUS 34 AÑOS DE VIDA

Ante una actualidad dominada por la comunicación, interactividad y fugacidad de los acontecimientos, es difícil trasladarse hasta 1991 y comprender lo que significaba en aquel entonces, que una emisora de frecuencia modulada comenzara a transmitir desde una localidad como Caseros, mucho más pequeña por aquellos tiempos.

Fue así que dicho proyecto de comunicación unisensorial desembarcó en Caseros, algo que a nivel departamental solo existía por entonces en la ciudad cabecera y Basavilbaso, convirtiéndose no solo en el primer medio de comunicación local, sino también de pequeñas localidades aledañas.

Para que tal emprendimiento tuviera lugar y proyección, fue necesaria la confianza y el apoyo incondicional de la familia Boffelli, quienes “visionaron” la importancia de que se contara con un medio de comunicación en el mismo pueblo, no solo para hacer escuchar nuestras propias voces, sino también para que toda la comunidad tuviera la posibilidad de expresarse y comunicar todo aquello que sea de interés público y general, de una manera mucho más cercana y con la total accesibilidad y gratuidad desde lo informativo.

A partir de ese momento, las tradicionales radios domésticas comenzaron a utilizar con asiduidad la opción de frecuencia modulada (FM), algo que por entonces era casi exclusivo de las AM (provinciales, nacionales y hasta uruguayas). A esto, y para comprender o recordar mejor esos tiempos, vale destacar que en el interior del departamento Uruguay no existía la televisión por cable o satelital como hoy en día, mucho menos internet claro, por lo cual en la mayoría de los casos “la radio” era la única y cotidiana compañía, donde se comunicaba, entretenía e informaba.

Génesis FM ha sido la oportunidad y «escuela» de muchas personas de Caseros y pueblos vecinos, quienes se iniciaron y formaron, para luego muchos de ellos continuar perfeccionándose desde lo formal, e incluso comenzando sus proyectos personales relacionados a la comunicación.

A treinta y cuatro años de haber comenzado a transmitir, hoy vemos la diversidad de cambios e innovaciones que la propia realidad de las telecomunicaciones ha ido marcando “se debía hacer”. Con el fin de seguir siendo vanguardista, como su propio inicio relatado lo evidencia, a principios del nuevo siglo, Génesis fue la primera emisora del departamento Uruguay en implementar la tecnología R-D-S (Radio data System), que es información en texto digitalizada (HD Radio), que se transmite desde la emisora hacia cada receptor que cuente con dicha prestación.

Ya en 2010, Génesis sumó una plataforma digital de información, donde todo lo informado en la radio tradicional FM, podía además leerse a través de su propio portal web de noticias, hoy genesis24.net, convirtiéndose a la fecha en uno de los sitios informativos más visitados de la costa del Uruguay.

En cuanto a la tecnología de emisión, siempre se buscó –y busca aún- lograr un audio lo más puro, real y agradable posible, para ello se fue invirtiendo en equipamiento de vanguardia, siendo la primera FM de la región en emitir audio con procesamiento 100% digital, lo cual garantiza una señal de audio final muy amigable al oído, sin generar fatiga auditiva.

No obstante, ante la aparición de las redes sociales y el avance de “lo visual”, en 2014 Génesis FM fue la primera emisora de la provincia en convertirse en Radio Multimedia. Esto provocó que todo aquello que hasta entonces se venía transmitiendo y recepcionando de manera auditiva (Radio), también se le agregue imagen (TV), logrando lo que hoy se denomina a nivel mundial como VISUAL RADIO.

Sumado a ello, en 2016 dicha señal multimedia se sumó a la grilla de canales que el cable operador local ofrece a sus abonados, por lo cual el radio de cobertura de Génesis se amplió a todas las localidades donde dicho servicio televisivo llega.

Hoy 1° de septiembre de 2025, en Génesis Multimedia, estamos contentos y agradecidos por lo logrado hasta entonces, algo que hubiera sido imposible sin el incondicional apoyo de los oyentes y auspiciantes, quienes han depositado su confianza a lo largo de tantos años.

Es nuestro compromiso seguir esforzándonos, para lograr cada vez una mejor Génesis, sea en Radio FM, en señal Televisiva, Portal web de Noticias, o en cualquier nueva plataforma que nos encuentre…

A cada uno de ustedes, simplemente gracias por estar allí.

Luciano Muñoz

LRM774 Génesis Multimedia

Caseros, Dpto. Uruguay, Entre Ríos

genesishd.net | genesis24.net

Comparte esto: Twitter

Facebook

