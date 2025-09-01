Concepción del Uruguay: Roban una moto y es rápidamente recuperada

Según pudo saber Génesis24, la rápida intervención de la División Investigaciones, durante un patrullaje de prevención, permitió recuperar una motocicleta que había sido robada recientemente.

El hecho se produjo hoy a las 19:00 hs, cuando personal policial que realizaba recorridas prevencionales por Boulevard 12 de Octubre, recibió un aviso radial sobre la sustracción de una motocicleta Guerrero G 110 Trip de color azul.

Inmediatamente, los efectivos se dirigieron a la zona y, en la calle Congreso de Tucumán al 400, observaron el rodado abandonado sobre la vereda. Se constató que la moto, que había sido robada recientemente, pertenecía a una mujer de 31 años que se encontraba en sede policial radicando la denuncia por el robo.

La fiscalía en turno, al ser informada de la situación, ordenó el secuestro de la motocicleta y, una vez realizadas las actuaciones de rigor, su inmediata entrega a la propietaria.

