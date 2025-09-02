Concepción del Uruguay: Joven asaltante «pidió disculpas» y logró una pena morigerada

“Quiero decir que estoy arrepentido, pido perdón por lo que hice y deseo pagarle el daño a la víctima”, fueron las palabras de Maximiliano Maidana de 37 años, tras disponerse este lunes en horas del mediodía, si prisión preventiva domiciliaria por el “Robo agravado en grado de tentativa”, cometido el pasado jueves en perjuicio de una joven de 23 años.

La causa es llevada adelante por le fiscal, doctora María Becker, siendo representado el acusado por la doctora Valeria Irel, Defensora Oficial.

En audiencia desarrollada ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, la Fiscalía dio detalles del hecho atribuido a Maidana, señalando que en oportunidad que la víctima transitaba de manera peatonal por calle Estrada, casi Yapeyú, el acusado la sorprendió por detrás y forcejeando le sustrajo el celular, mientras la amenazaba con un cuchillo.

En el momento de esta resistencia de la muchacha, el ladrón logró apoderarse del dispositivo que luego terminó cayendo al piso y se rompió, tras lo cual este subió a su bicicleta y escapó.

Este incidente fue observado por uno hombre que trabajaba en una obra en la zona, quien no dudó en prestar ayuda a la damnificada y logró hacer caer al delincuente cuando se iba en la bicicleta, reduciéndolo y sacándole un cuchillo tipo serrucho, siendo luego detenido por la Policía.

A los testigos del hecho que deben declarar ante la Fiscalía, se sumaron imágenes de cámaras de seguridad donde se ve claramente el accionar delictivo, prueba irrefutable pata la parte acusadora.

A esto se suma que Maidana tiene antecedente penal por un caso de hurto, por el cual iba a ser beneficiado con una Probation, pero ante este nuevo delito, la doctora Becker solicitó la prisión preventiva por 30 días y así resguardar a testigos del caso.

La Defensa se opuso a la prisión preventiva en dependencia policiales, señalando que ofrecía una domiciliaria, bajo custodia de la hermana del acusado, quien sufre problemas de salud mental por sus antecedentes de consumo y debe tomar medicamentos periódicamente, agregando que su cliente demostró inmediatamente su arrepentimiento por lo ocurrido.

Pidió perdón y ofreció resarcimiento

Haciendo uso de la palabra el imputado Maidana dijo que no sabía que la había pasado ese día. “Yo nací de una mujer y no entiendo como pude hacerle esto. Quiero decir que estoy arrepentido, pido perdón por lo que hice y deseo pagarle el daño por el celular a la víctima” dijo el acusado mostrando su arrepentimiento ante el magistrado, quien señaló que su mensaje sería retransmitido a la damnificada.

Tras escuchar a las partes, el juez dispuso la medida morigerada y ordenó la prisión preventiva en el domicilio donde vive con sus hermanos y madre, pero se esperará para hacer efectiva la medida, hasta que se presente la progenitora de Maidana y asuma su responsabilidad.

Crédito: 03442