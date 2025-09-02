Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un martes con clima inestable en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un martes gris en la provincia con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas serán similares a las de este lunes con mínimas de 10 grados.

Por otro lado, se informa que llegará hacia el próximo fin de semana un nuevo frente frío. Se espera un brusco descenso de las temperaturas a partir del viernes. Sería el último evento significativo del invierno.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 9 grados y la máxima de 18 grados. Se esperan neblinas durante la madrugada, lluvias por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 11 grados y máxima de 20 grados. En estas ciudades se anuncian chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un martes con neblinas y tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas srán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados. Ahora