Dpto. Colón: Secuestran moto que fuera denunciada como robada en La Histórica

Según pudo saber Génesis24, en horas de la tarde, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colón, en coordinación e intercambio de información con su par de la Jefatura Departamental Uruguay, llevó a cabo un procedimiento en inmediaciones de calle Artigas de barrio El Brillante, de San José.

En el lugar, se entrevistó a un ciudadano de 24 años, quien manifestó tener en su poder una Motocicleta marca Honda Wave 110 cc., de dudosa procedencia, indicando que no había podido obtener la documentación desde su compra, ante lo que cual se realizó la verificación correspondiente, pudiéndose corroborar que sobre la misma pesaba un Pedido de Secuestro activo en relación a una causa por ROBO, desde fecha 26/07/2.023, solicitado por la Jefatura Departamental Uruguay.

Ante esta situación, se procedió al formal secuestro del rodado y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

