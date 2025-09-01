Naftas: Shell vuelve a aumentar los precios desde este lunes

La petrolera Shell aplicará desde este 1 de septiembre. En agosto hubo cinco subas.

La petrolera Shell aplicará desde este lunes un nuevo aumento de los combustibles. Será el primero de septiembre.

El martes 26 había aumentado los precios que impactó en los surtidores de la ciudad de Paraná. Y se trató del quinto incremento en agosto.

 

Nuevos precios de Shell en la capital entrerriana desde este lunes:

  • Súper: $ 1.540

  • Vp nafta: $ 1.806
  • Diésel: $ 1.605
  • Vp Diésel: $ 1.824

 

Precios anteriores:

  • Súper: $ 1.526
  • Vp nafta: $ 1.791
  • Diésel: $ 1.592
  • Vp Diésel: $ 1.811

 

Porcentaje de aumento:

  • Super 0,92 %
  • Vp nafta 0,84 %
  • Diésel 0,82 %
  • Vp Diésel 0,72 % 1.540 (+0,59%)

Ahora

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))