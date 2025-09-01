Naftas: Shell vuelve a aumentar los precios desde este lunes

La petrolera Shell aplicará desde este lunes un nuevo aumento de los combustibles. Será el primero de septiembre.

El martes 26 había aumentado los precios que impactó en los surtidores de la ciudad de Paraná. Y se trató del quinto incremento en agosto.

Nuevos precios de Shell en la capital entrerriana desde este lunes:

Súper : $ 1.540

Vp nafta: $ 1.806

$ 1.806 Diésel: $ 1.605

$ 1.605 Vp Diésel: $ 1.824

Precios anteriores:

Súper: $ 1.526

$ 1.526 Vp nafta: $ 1.791

$ 1.791 Diésel: $ 1.592

$ 1.592 Vp Diésel: $ 1.811

Porcentaje de aumento:

Super 0,92 %

Vp nafta 0,84 %

Diésel 0,82 %

Vp Diésel 0,72 % 1.540 (+0,59%)

