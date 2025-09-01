Este miércoles el Senado comienza a analizar la creación del Régimen de Consorcios Camineros

Se trata de una reunión conjunta entre la Comisión de Hidrovía y la de Obras Públicas a las 8.30. El proyecto tiene media sanción luego de ser aprobada en Cámara de Diputados. El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) manifestó su rechazó a la implementación del Régimen en una reunión con senadores del PJ.

La Comisión de Hidrovía y la de Obras Públicas se reunirán este miércoles para comenzar a analizar la creación del Régimen de Consorcios Camineros Rurales, que ya obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados.

El objetivo del Régimen es la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Cabe mencionar que el proyecto aprobado en la Cámara Baja se trata de una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor y Néstor Loggio, y el de la actual diputada Julia Calleros que no recibió el apoyo de los diputados del PJ integrantes de la Comisión de Obras Públicas y la de Transporte.

Además previo a la reunión de este miércoles, el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) se reunió con los senadores de Más por Entre Ríos a fin de comunicar el rechazo a la implementación del Régimen.

“Desde el sindicato manifestamos nuestro rechazo al Proyecto de Ley aprobado en Diputados, por considerar que transfiere funciones estratégicas del Estado e implica desvío de recursos y falta de control”, indicó a través de un comunicado. (APF)