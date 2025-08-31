Concepción del Uruguay: Detenido tras encerrar y agredir físicamente a su pareja

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 46 años fue detenido en la noche de ayer por personal de la Comisaría Tercera, tras ser denunciado por un caso de violencia de género y resistencia a la autoridad.

El hecho se produjo alrededor de las 23:20 hs en una vivienda del Barrio Las Mandarinas, cuando la hija de la víctima se hizo presente en la comisaría para denunciar que su padre mantenía encerrada y agredía a su pareja, una mujer de 45 años.

Al llegar al domicilio, el personal policial ingresó a la vivienda, momento en el que el agresor los amenazó con un palo y una punta.

A pesar de la amenaza, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo. Debido a la presencia de familiares que se acercaron al lugar, se solicitó refuerzo para trasladar al detenido a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía en turno.

La víctima, una mujer de 45 años, no quiso radicar la denuncia por el hecho. No obstante, se le tomaron fotografías de sus lesiones y fue examinada por el médico de turno, quien dictaminó que presentaba heridas de carácter leve.

Comparte esto: Twitter

Facebook

