Dpto. Colón: Evadieron un control policial y escaparon a pie tras caer de una moto recientemente robada

Según pudo saber Génesis24, esta madrugada, en circunstancias que personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colon, se encontraban de recorrida preventiva habitual por la ciudad, observaron en inmediaciones del Boulevard Churruarin y Calle Dr. Illia de esa ciudad, un Motovehículo que se acercaba en sentido contrario trasladándose dos personas, quienes al advertir la presencia policial, cambian rápidamente la dirección de su marcha y emprenden un recorrido a alta velocidad, continuando su desplazamiento de forma evasiva por varias arterias de la localidad, donde al llegar a Calle E. Portenier al 1445 pierden la estabilidad del rodado cayendo al suelo, incorporándose rápidamente para continuar su huida a pie por diferentes terrenos hasta perderse de vista, dejando el rodado abandonado en el lugar, asimismo destacándose que tras su evasión los sujetos habrían perdido también un Teléfono Celular.

Ante ello, se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno de todos los pormenores, quien una vez interiorizada ordenó el formal secuestro de la motocicleta, marca Beta 110cc, como así también el artefacto tecnológico para establecer la procedencia de los mismos.

Es dable destacar, que en horas de la mañana un sujeto mayor de edad, residente de la localidad, se hizo presente en la dependencia local poniendo en conocimiento que en la madrugada desconocidos le habría sustraído su motocicleta del garaje abierto de su domicilio el que se hallaba sin ninguna medida de seguridad, rodado este que coincidía con el incautado, motivo por el cual, y acorde a lo dispuesto por la fiscalía en turno, previo reconocimiento fue restituido a su propietario.

