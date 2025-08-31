VIDEO: Automóvil se incendió mientras circulaba y sufrió severos daños materiales. No hubo lesionados

El hecho ocurrió cuando el rodado circulaba a la altura del Club Hípico Concordia. Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas, aunque se registraron importantes daños materiales.
Incendio de automóvil. De acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario Río Uruguay, el episodio tuvo lugar sobre la transitada avenida Eva Perón, cuando una conductora que circulaba en sentido sur–norte comenzó a percibir un fuerte olor a quemado, que provenía desde la parte del motor y comenzaba a inundar el interior del vehículo.
Ante la situación, la mujer que iba al volante decidió detener la marcha del vehículo para revisar lo que ocurría y fue en ese instante advirtió que del sector del capot comenzaba a salir humo, que rápidamente se transformó en fuego.
Intervención y ayuda
La mujer descendió de inmediato del rodado y se alejó unos metros, priorizando su seguridad, mientras algunos vecinos de la zona y transeúntes daban aviso al servicio de emergencias.
En cuestión de minutos, se hicieron presentes en el lugar funcionarios del cuerpo de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en la sofocación del foco ígneo que afectaba la unidad. También trabajó en conjunto el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia, sumando esfuerzos para controlar la situación y evitar que el fuego se expandiera a otros sectores.
Control de la situación
Según lo informado oficialmente desde la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, el siniestro no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los bomberos y a la reacción de la conductora, que logró ponerse a resguardo. No obstante, el automóvil marca Fiat modelo Palio sufrió severos daños materiales en su parte delantera, lo que lo dejó fuera de funcionamiento.
Si bien todavía se aguardan pericias para establecer las causas precisas, todo indicaría que el origen del incendio estuvo vinculado a una falla mecánica o eléctrica. El hecho generó un importante despliegue de los servicios de emergencia en una zona de alto tránsito, aunque la circulación pudo normalizarse poco después. DRU