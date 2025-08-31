«Historia macabra»: «Valentina estaba en una caja con el nombre de un nene», afirmó su mamá Yamila

Pareciera que la realidad pareciera ensañarse con esta mamá que buscó desesperadamente a su hija muerta y que no se sabe porque razón le entregaron un cuerpo equivocado.

Pero este relato tiene un nuevo eslabón ya que Yamila viajó en la noche del viernes para retirar el cuerpo de Valentina y la sorpresa fue que el mismo se encontraba en la morgue, pero con “nombre de varón”, por lo que nuevamente la desesperación de ella obliga a que se habrá el lugar donde estaba ese cuerpo y ahí definitivamente se encuentra con Valentina.

Situación absolutamente incompresible por esas horas ya que se había realizado la autopsia al cuerpo de la bebé y ante semejante revuelo mediático y judicial, nadie aparentemente reparó en volverlo a la morgue con su nombre correcto: una verdadera “historia macabra” por donde se lo mire.

“Me desesperé y le pedí que abriera la caja porque era el único cuerpito que había y ahí estaba mi Valentina. ¿Por qué me la querían esconder nuevamente, para qué? Relató Yamila al borde del llanto.

De acuerdo a información oficial la Morgue del Hospital Masvernat fue intervenido, todos los profesionales y empleados que participaron del nacimiento y posterior internación de Valentina están “a disposición de la justicia”.

La causa está en manos del Fiscal Dr. Martín Arias que subroga a la Fiscal Julia Rivoira.

ACLARACION OFICIAL

El director del Masvernat, Mauro Dodorico, explicó que se revisaron protocolos internos y se denunció a Fiscalía tras la entrega equivocada de un bebé fallecido.

El Dr. Mauro Dodorico, director del Hospital Masvernat de Concordia brindó una conferencia de prensa para referirse al caso del bebé que fue cambiado por otro y entregado a una familia de Feliciano que no correspondía.

“Llevamos a cabo el proceso interno con las partes que intervinieron en el nosocomio y refirieron que no había otro bebé de esas características y se ahondó en el proceso del traslado del cuerpo y cómo llega a la morgue, y posterior retiro de la empresa de sepelio. Se revisó la parte administrativa”, puntualizó.

Se revisó el área de la morgue “y no detectamos ninguna anomalía, pero a la tarde, hablamos con la familia y aportaron más datos sobre el cuerpito recibido en Feliciano”.

“El bebé de esta señora estaba internado en Neonatología hacía 13 días y falleció el día miércoles a la mañana. La manera administrativa que se hizo en la morgue estaba bien, lo que ocurrió es que donde estaba rotulado que se encontraba ese bebé, no estaba ese bebé cuando fue entregado; y esa es la parte que está en investigación, que nosotros denunciamos a la Fiscalía”.

