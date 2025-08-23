Dpto. Uruguay: Utilitario y automóvil protagonizaron un choque dejando tres heridos

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, un siniestro vial se produjo hoy en la intersección de las calles Urquiza y Virreynato del Río de la Plata, de la localidad de Basavilbaso, dejando como saldo a tres personas con lesiones.

El hecho ocurrió a las 09:10 hs. y fue protagonizado por un automóvil Fiat Siena, que circulaba por Avenida Urquiza en sentido este a oeste, y un utilitario Renault Master, que lo hacía en sentido contrario.

Según el conductor del utilitario, el Fiat Siena habría intentado girar en la calle Virreynato del Río de la Plata sin percatarse de su presencia, lo que provocó la colisión.

En el utilitario viajaban tres personas. Como consecuencia del impacto, tanto el conductor del Fiat Siena como dos de las pasajeras del utilitario resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados al hospital local para su atención y evaluación.

Se aguarda el carácter de las lesiones.

