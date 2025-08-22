Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un viernes inestable, ¿vuelven las lluvias a la provincia?

Después de un jueves soleado y ventoso, el Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica un viernes inestable en la provincia. En ese marco, hay anuncio de vientos, lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia de Entre Ríos.

Cabe destacar que además se pronostica para mañana un cambio en las condiciones del tiempo ya que se anuncia que el fin de semana bajarán las temperaturas.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 14 grados de mínima y 18 grados de máxima. Para este viernes se anuncian inestabilidades con posibles chaparrones durante la madrugada y en horas de la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 14 grados de mínima y 20 grados de máxima. En estas localidades se esperan tormentas aisladas y chaparrones durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 13 grados de mínima y 18 grados de máxima. Allí también se aguarda un día con posibles tormentas aisladas y chaparrones. Ahora