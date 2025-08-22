Proyecto en Diputados busca blindar la represa de Salto Grande frente a intentos privatizadores

El diputado provincial Marcelo López presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de subrayar la relevancia estratégica, económica, social, ambiental y cultural de la represa hidroeléctrica de Salto Grande y manifestar la oposición a cualquier posible intento de privatización del complejo hidroeléctrico. La iniciativa fue presentada tres días después de las declaraciones de Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional por el Frente La Libertad Avanza en Entre Ríos, a favor de privatizar Enersa y Salto Grande. «Cualquier empresa estatal debería privatizarse», dijo en una entrevista en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7).

En los fundamentos del proyecto, el autor -que preside el Bloque de Juntos por Entre Ríos- sostiene que la represa “constituye una de las obras de infraestructura hidroeléctrica más relevantes de la República Argentina, en tanto que asegura una provisión significativa de energía limpia, renovable y sustentable al Sistema Argentino de Interconexión, red eléctrica de alta tensión que conecta todas las provincias argentinas (excepto Tierra del Fuego) y a países vecinos, permitiendo la transmisión de energía desde las generadoras hasta los centros de consumo, ya sean hogares o empresas”.

El proyecto cuenta con fundamentos históricos y políticos que respaldan la importancia de Salto Grande para la Provincia y la Nación. En ese sentido, hace un recorrido histórico, donde recuerda el intento privatizador durante el menemismo y la oposición que eso despertó en dirigentes radicales, que buscaron evitar el traspaso de la represa a manos privadas.

Frente a aquella iniciativa privatizadora, según reseña el proyecto en sus fundamentos, “la Unión Cívica Radical de Entre Ríos sostuvo una posición diametralmente opuesta, impulsando la provincialización de Salto Grande, esto es, la transferencia de la participación que detentaba el Estado nacional a la Provincia de Entre Ríos”.

En ese punto aludió a los proyectos presentado por el entonces senador nacional Alcides López para evitar la privatización y buscar la transferencia de la represa al ámbito provincial entrerriano. Con la iniciativa presentada esta semana por parte del diputado López se busca garantizar la preservación de la represa en el ámbito estatal y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica provincial “para posibilitar el acceso al servicio en condiciones de mayor equidad, y generando a su vez beneficios indirectos en materia de empleo, turismo, navegación fluvial y aprovechamiento de los recursos naturales”.

Análisis