Frigerio destacó el crecimiento en los montos de las becas educativas desde el inicio de su gestión

Frigerio recorrió las instalaciones del organismo junto al director ejecutivo Mariano Berdiñas. Allí mantuvo encuentros con estudiantes beneficiarios de los distintos programas del Instituto y con algunos empresarios. En ese marco, informó que actualmente más de 16.000 estudiantes entrerrianos reciben becas de distintos niveles educativos y que este mes se otorgó un nuevo aumento, que los estudiantes percibirán la semana próxima.

El gobernador resaltó, además, que entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 el monto de las becas experimentó un notable crecimiento. Las becas ordinarias pasaron de 6.500 pesos a 37.000 en el nivel secundario (469%), de 10.500 a 52.000 en el nivel terciario (395%); y de 13.000 a 80.000 en el nivel universitario (515%).

«Desde que asumimos, en diciembre del 2023, aumentamos un 500% el montos de las becas, sin dejar a ningún estudiante que cumple con los requisitos, fuera del beneficio», aseguró el gobernador y agregó: «Esto fue posible gracias al ordenamiento que llevamos adelante en el Instituto y promoviendo el acompañamiento a los alumnos en el proceso educativo, desde el secundarios hasta la universidad».

Además, el programa Puente al Trabajo, que vincula a estudiantes con empresas, incrementó sus aportes de 80.000 a 325.000 pesos (306%). Actualmente, 35 empresas de la provincia participan activamente, con 39 becarios en práctica y 19 ya contratados. Este programa tiene como objetivo acercar a los estudiantes avanzados de nivel terciario y universitario al mundo laboral mediante prácticas profesionales de hasta 20 horas semanales, en áreas relacionadas con su formación.

Frigerio destacó la importancia del programa. «Es muy positivo. De a poco vamos a ir logrando que todos los jóvenes de nuestra provincia tengan una oportunidad acá, no tengan que irse, y puedan soñar un futuro donde nacieron. En ese sentido, es clave el rol del Estado para facilitar ese proceso».

A través del Educando en Movimiento, el Instituto otorga ayuda escolar a niños y adolescentes de entre 6 y 13 años, incluyendo actividades recreativas, y se desarrolla en clubes, organizaciones no gubernamentales, vecinales, centros culturales, entre otros. La propuesta está a cargo de estudiantes terciarios o universitarios, que cursan carreras de profesorados, que están en el último tramo de su carrera. Se les otorga una beca de contraprestación de servicio por la tarea asignada.

Por su parte, Berdiñas precisó que en estos 20 meses de gestión los incrementos se fueron dando en diferentes oportunidades. «alcanzando valores históricos». Respecto al último aumento anunciado este miércoles, indicó que, «si bien ya todos cobraron la beca en este mes de agosto, la diferencia se abonará la semana próxima a todos los beneficiarios».