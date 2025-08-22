Desde INTA aseguran que la decisión del gobierno es ilegal: «Es una jornada muy triste»

El gobierno nacional pasó a disponibilidad más de 300 agentes del INTA. La determinación fue adoptada no solo después de que el Senado ratifique un rechazo masivo del Congreso al desguace del organismo, sino que además mientras rige un fallo judicial que impide que se hagan movimientos en el Instituto, tras un amparo presentado por los trabajadores.

“Muestra el atropello del Ministerio de Economía a las decisiones que se habían adoptado en el Poder Lgislativo y en la Justicia, donde hay una sentencia favorable. No se podía hacer movimiento de personal, ni pases a disponibilidad, ni ceses de contratos“, indicó Natalia Messina, trabajadora del INTA de Concordia.

La agente dijo que la determinación de este viernes fue inesperada: “Es una jornada muy triste. En el Secretariado Nacional se está trabajando en las presentaciones judiciales pertinentes. Quieren disolver las direcciones, incluso la figura del Director Nacional, dado que el actual está en la lista”.

