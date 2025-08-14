Concepción del Uruguay: Secuestran elementos tras allanamiento en vivienda de supuesto ladrón de una moto

Según pudo saber Génesis24, en la mañana de hoy, la Comisaría de Minoridad, la Mujer y Violencia Familiar, junto con la División de Investigaciones, llevó a cabo un allanamiento que resultó exitoso.

El operativo se realizó en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta y permitió el secuestro de varios elementos que incriminan a un menor de edad.

El allanamiento, ordenado por el Juzgado de Familia N° 1 y tramitado por la Fiscalía Auxiliar a cargo del Dr. Eduardo Santo, se realizó a las 08:50 hs en un domicilio de calle 11 del Norte. El lugar es frecuentado por un menor de edad de 16 años, señalado como el presunto autor del robo.

Durante el registro, se le notificó a una mujer de 65 años, quien se encontraba en el lugar. En el domicilio se secuestraron teléfonos celulares, indumentaria y otros elementos, que según la investigación, fueron utilizados por el menor durante el robo.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 11 de agosto por una mujer de 41 años. La víctima reportó la sustracción de su motocicleta Yamaha Crypton, del frente de su lugar de trabajo.

La moto fue recuperada al día siguiente en un campo ubicado detrás de un supermercado, gracias a tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad que sindicaron al menor como el autor del hecho.

