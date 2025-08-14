Concepción del Uruguay: Secuestran celular robado tras allanar una vivienda

Según pudo saber Génesis24, uniformados de Comisaria Primera llevaron a cabo un allanamiento exitoso en la tarde de hoy, recuperando un teléfono celular que había sido sustraído de un taller mecánico.

El operativo, que se realizó alrededor de las 12:50 hs en una vivienda de calle Eva Perón, fue ordenado por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, en el marco de una causa por hurto.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada ayer por un joven de 21 años, quien reportó que le habían robado su teléfono celular Motorola Moto E 13, de color azul, junto a otros objetos del interior de su taller. Gracias al rastreo del dispositivo y a tareas de investigación llevadas a cabo por personal de la Comisaría Primera y la División Investigaciones, se logró establecer la ubicación del celular y la presunta autoría de los hechos.

En el allanamiento, se notificó a las personas presentes en el domicilio. El procedimiento resultó positivo, lográndose el secuestro del teléfono celular. La rápida actuación de la policía permitió dar con el objeto robado en menos de 24 horas.

