Urdinarrain: robaron miles de dólares  y cerca de un millón de pesos

La víctima es un hombre de 77 años con discapacidad física.

Un hecho delictivo tuvo lugar este martes por la tarde en una vivienda ubicada en calle Urquiza 500, donde dos delincuentes robaron una importante suma de dinero a un hombre de 77 años con discapacidad física.

El hecho ocurrió pasadas las 19:20, cuando la dependencia recibió un llamado telefónico alertando sobre el ilícito.

De inmediato, personal policial acudió al domicilio y entrevistó al propietario, quien relató que alrededor de las 18:30, previo a golpear la puerta que se encontraba sin llave, ingresó a la vivienda un hombre vestido con ropa oscura, ofreciendo elementos a la venta.

Minutos después, entró otro sujeto encapuchado.

Mientras la víctima permanecía en el comedor, el segundo delincuente le indicó que se apartara de la mesa y procedió a abrir uno de sus cajones, de donde sustrajo 2.000 dólares y aproximadamente un millón de pesos argentinos.

Con el botín en su poder, ambos delincuentes se retiraron caminando.

Se supo que en la vivienda es habitual la presencia de vendedores ambulantes, y que el damnificado acostumbraba a realizar los pagos en el interior de la casa, lo que podría haber permitido a los delincuentes observar de dónde extraía el dinero.

Tras el robo, la Policía revisó las cámaras de seguridad de vecinos y de la Sala de Monitoreo, logrando recabar información importante para la investigación y tratar de dar con los sospechosos y el vehículo utilizado.

Las imágenes mostraron cómo el rodado se retiraba de la ciudad pocos minutos después del hecho, tomando la Ruta Provincial 20 hacia el norte, en dirección a Gilbert.

La investigación quedó a cargo de la fiscal auxiliar Dra. Emilce Rivolier, quien dispuso las medidas correspondientes para dar con los autores del ilícito.

