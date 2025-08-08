Se determinó cuando finalizarán las clases en Entre Ríos y en el resto de las provincias

Si bien el Consejo Federal de Educación determinó que el ciclo lectivo 2025 contará con un mínimo de 190 días, las fechas varían según los distritos, tal como sucedió con las vacaciones de invierno.
Fin de las clases. El inicio y finalización del ciclo lectivo varía según cada distrito de la Argentina, de acuerdo con el calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación de la Nación.
El Consejo Federal de Educación (CFE) determinó que el ciclo lectivo 2025 contará con un mínimo de 190 días de clase efectivos en toda la Argentina.
De esta manera, y culminadas las vacaciones de invierno en todos distritos, los estudiantes dieron inicio a la segunda y última mitad de año.
Cuándo finalizan las clases en 2025
La finalización del ciclo lectivo 2025 para las provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Fe está prevista para el viernes 12 de diciembre. Casi una semana después, el jueves 18, finalizarán las clases en Santa Cruz.
En Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se prevé la finalización de clases para el 19 de diciembre. En la provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta la actividad llegará a su fin el 22. Finalmente, La Pampa tendrá el cierre del calendario escolar el viernes 26 de diciembre, un día después de Navidad.
Los trimestres en Entre Ríos
El año escolar se organizó en diferentes periodos, según las particularidades de los distintos niveles y modalidades. En nivel inicial, el periodo de inicio fue del 24/2 al 31/3. Primer periodo del 1/4 al 4/7 y el segundo, del 21/7 al 28/11.
Para nivel primario y sus modalidades, el primer trimestre fue del 24/2 al 23/5; el segundo del 26/5 al 29/8 y el tercero del 1/9 al 19/12.
Para nivel secundario y sus modalidades, el primer trimestre del 24/2 al 23/5; el segundo del 26/5 al 29/8 y el tercero del 1/9 al 19/12.
Por último, para el nivel superior el primer cuatrimestre fue del 10/3 al 4/7; el segundo del 11/8 al 21/11/25. En tanto, en febrero y marzo de 2026 se desarrollarán las mesas evaluadoras ordinarias. Elonce