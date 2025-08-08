Colón: Detenido tras violar una medida judicial restrictiva

Según supo Génesis24, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino a raíz de la activación del BAP, hecho que determinó una respuesta inmediata.

El suceso tuvo lugar en un club deportivo, ubicado sobre avenida Urquiza, en la ciudad de Colón, donde los efectivos actuantes constataron la presencia de un individuo de 44 años de edad, quien poseía medidas restrictivas vigentes, dispuestas oportunamente por el Juzgado de Familia local.

Ante la evidente transgresión a la orden judicial, y en conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, se procedió de manera cautelosa a la aprehensión del ciudadano, quien fue trasladado a hasta la Jefatura Departamental, en donde quedó alojado, supeditado a una causa por el supuesto delito de desobediencia judicial en flagrancia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

