La Caja de Jubilaciones y el Superior Tribunal de Justicia avanzan en una agenda común sobre el sistema previsional

Durante la reunión, se dialogó sobre resoluciones, ceses jubilatorios y otras temáticas que requieren articulación institucional. Además, desde el STJ se presentaron propuestas que serán evaluadas por la Cjper en el marco del trabajo conjunto.

Bagnat sostuvo que «estos espacios refuerzan el compromiso de ambas instituciones con la mejora continua del sistema previsional y el fortalecimiento de los vínculos entre organismos del Estado provincial».

Participaron del encuentro, el presidente del STJ, Leonardo Portela; la vicepresidenta, Laura Soage; y los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Carlos Tepsich. Por la Cjper, estuvo presente, además, el secretario general, David Farías.