Caseros: Seminario «Taller de Entrenamiento Actoral y Estrategias Creativas»

El sábado 9 de agosto a las 13:00 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” se llevará adelante el Seminario “Taller de Entrenamiento Actoral y Estrategias Creativas” a cargo de Juan Kohner, dando inicio al Encuentro de Teatro Caseros 2025.
Destinado a teatristas, bailarines, músicos y estudiantes de dichas disciplinas, este espacio propone experimentar el entrenamiento actoral como un proceso personal y una herramienta para la creación.
Este seminario será un encuentro donde los participantes podrán explorar posibles formas para construir material escénico y distintas estrategias para provocar el instante creativo.
El taller tendrá una duración de 3 horas, será libre y gratuito, y forma parte de FortalecER Teatro Plan federal para la escena entrerriana del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos.
Las inscripciones se encuentran abiertas en: https://forms.gle/