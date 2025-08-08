Tiempo en Entre Ríos: Se avecina un fin de semana «helado», pero sin lluvias

Aunque el departamento está fuera de la alerta Amarilla por frío, las temperaturas serán bajísimas para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas mínimas de 3 a 5 grados y máximas que no superarán los 17 grados, hasta el lunes. Recién para el martes se anticipan 20 grados.

Los días serán soleados a algo nublados pero muy fríos por acción de los vientos del sector sur.

En tanto, desde Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por bajas temperaturas para este viernes en los departamentos de La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

Las recomendaciones para este tipo de eventos indicadas por el Ministerio de Salud son las siguientes:

-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

-No fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a los niños, personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.