Agmer exigirá a la Provincia que se cumpla “la totalidad” del acuerdo paritario

Así se determinó durante el Congreso que llevo a cabo el gremio docente en la seccional Paraná. La denuncia se centra en el punto 7, referido a la continuidad de las comisiones técnicas paritarias de Nomenclador, Infraestructura y Transporte y Movilidad Docente. En la ocasión, se repudió el convenio entre Uader y la LLA y alertaron sobre “ajuste en Educación Pública” por parte del gobierno.

Este jueves se llevó a cabo un nuevo Congreso de Agmer en Paraná, en el que se acordó presentar ante la Secretaría de Trabajo un escrito en el que se exige el “cumplimiento inmediato de la totalidad” del acuerdo paritario salarial firmado el 6 de marzo de 2025 y la continuidad de la paritaria salarial. La cuestión se basa especialmente el punto 7, referido a la continuidad de las comisiones técnicas paritarias de Nomenclador, Infraestructura y Transporte y Movilidad Docente.

Otro de los puntos anunciados fue repudiar el convenio firmado por el rector de la UADER con el partido político La Libertad Avanza. “Pretenden crear una cátedra abierta con aval institucional para la difusión de ideas reaccionarias y autoritarias que tienen como principales enemigos al Estado, la universidad pública y el derecho a la educación”, advierte el comunicado.

Otras de los repudios emitidos fue al “ajuste en Educación Pública” por parte del gobierno. Para el gremio docente tales medidas generan “detrimento de la misma y pérdida de derechos de estudiantes y docentes, comprendiendo: recategorización de escuelas, reclasificación de zonas, cierre de cargos y divisiones, recortes en transporte escolar rural, refuncionalización de cargos y en particular el cierre de 300 escuelas rurales anunciado por la patronal”.

Por último, declarar el estado de alerta en el Nivel Superior por “las constantes demandas de justificación de sostenimiento de carreras por parte de las autoridades políticas del CGE”. (APF)