Agilizan los procesos de análisis de droga en causas de narcomenudeo

Con el objetivo de agilizar y avanzar en la investigación de las causas de narcomenudeo en Entre Ríos, la sección de narcomenudeo de la División comenzó el muestreo de las causas correspondientes a las departamentales de Concordia, Federación, Chajarí, San Salvador y Federal. Esta iniciativa permitió utilizar los turnos de laboratorio que estaban asignados a estas fiscalías para atender solicitudes de otras jurisdicciones.

Como resultado, se logró un importante avance en el proceso de análisis, reduciendo los tiempos de muestreo. Esta medida no solo beneficia a las fiscalías que ya tenían turnos asignados, sino que también ha permitido otorgar nuevas fechas a solicitudes recientes, optimizando así los recursos del laboratorio y agilizando la resolución de estas investigaciones.