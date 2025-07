Entre Ríos tiene 300 escuelas con menos de tres alumnos y cambiará la distribución

El gobernador, Rogelio Frigerio, encabezó una reunión en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná con autoridades departamentales y del Consejo General de Educación (CGE) con el objetivo de “fortalecer las políticas educativas en toda la provincia”. Uno de los ejes fue la reforma del “mapa escolar” ante la cantidad de establecimientos rurales que tienen entre uno y tres alumnos.

Tras el encuentro, el coordinador de las direcciones departamentales de escuelas, Sebastián Benedetti, destacó que se avanza en un proyecto para “optimizar” el sistema educativo. “Buscamos un servicio de calidad y lógico. Hoy tenemos casi 300 escuelas con entre uno y tres alumnos, lo cual es inviable desde lo social y lo pedagógico”.

El funcionario adelantó que están trabajando para “reorganizar el mapa escolar en función de la matrícula, articulándolo con transporte escolar rural y garantizando el derecho a la educación”.

A mediados de 2024 se supo que por falta de alumnos permanecían cerrados transitoriamente 55 establecimientos educativos rurales: 54 primarios y 1 secundario, según había publicado Análisis Digital. El número no es fijo y varía constantemente. Es que la escuela permanece abierta si hay al menos un solo alumno en la zona. Cuando ya no queda nadie, el establecimiento se cierra, aunque no definitivamente. En caso que lleguen familias al lugar, se reabre.

Cuidado de recursos

Durante la reunión, Frigerio subrayó la importancia de una administración eficiente de los recursos y subrayó que “la mitad del presupuesto provincial se destina a educación, por lo que cada peso tiene que estar bien invertido”.

“Ojalá pronto podamos generar los ahorros necesarios para mejorar la asignación del gasto, los sueldos docentes y concretar más obras en escuelas, sin descuidar los aspectos pedagógicos y el ambiente de aprendizaje”, expresó el mandatario.

También hizo foco en el bienestar de los estudiantes: “Me interesa que cada alumno tenga a su docente todos los días al frente del aula, que pueda desayunar y que nuestros planes de alfabetización y educación secundaria funcionen y ofrezcan salida laboral”, dijo el gobernador.

Según se informó oficialmente, en la reunión también se habló de los centros de formación de jóvenes y adultos junto a autoridades del nivel y sus coordinadores departamentales para avanzar en la “adecuación de las ofertas y ordenamiento en base a la realidad y necesidades”.

Junto a los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el rector de Uader y secretario de Articulación Educativa ad honorem, Luciano Felipuzzi, Ahora