Lo echaron y se encadenó frente al Municipio

Mariano Marizza, exempleado de la Municipalidad de San Benito, se encadenó este miércoles frente al edificio municipal en reclamo por la no renovación de su contrato laboral. Según relató, la decisión lo tomó por sorpresa luego de tomarse una licencia médica por un problema de salud.“Estoy amargado y triste porque me han dejado sin trabajo. Cumplí muchos años y, de golpe y porrazo, me dijeron que no me renovaban el contrato”, expresó al programade Radio Plaza 94.7.

Marizza aseguró haber trabajado primero de manera informal durante cuatro años y luego otros cuatro como contratado de servicio. “Pasé por todos los rubros: cordón cuneta, el camión de la cloaca, parques y paseos. Conozco casi todos los sectores de calle”, detalló.

El trabajador explicó que su situación de salud fue ignorada por el municipio: “Me jodí la cintura y tuve que moverme por mis propios medios. Me mandaron al mismo sector donde hago esfuerzo físico y me volví a lastimar. Me dieron días de reposo y, cuando volví, me dijeron que ya no tenía más trabajo”.

Según Marizza, la Municipalidad argumentó que él no había avisado de su ausencia, pero consideró que se trata de una excusa para desvincularlo sin causa. De momento, el municipio no dio a conocer su versión de los hechos.

Entre Ríos Ahora