Realizan una capacitación en salud mental para cadetes de policía

En el marco de las acciones orientadas a la promoción de la salud mental y al fortalecimiento de la formación integral del personal de las fuerzas de seguridad, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el cuidado de la salud mental destinada a los cadetes de primer y tercer año que cursan sus estudios en la escuela superior de Oficiales de la Policía de Entre Ríos.

La actividad formativa estuvo a cargo de un equipo de profesionales pertenecientes al Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, quienes abordaron temáticas vinculadas al autocuidado personal, la prevención de problemáticas de salud mental, los primeros auxilios psicológicos y la importancia institucional de solicitar ayuda profesional de manera oportuna.

Durante el encuentro desarrollado en las instalaciones de la institución policial, se generó un espacio de reflexión e intercambio colectivo sobre la relevancia del bienestar psicológico como un pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional de los futuros agentes.

Asimismo, las autoridades y disertantes brindaron herramientas metodológicas para favorecer el afrontamiento saludable y equilibrado de las exigencias cotidianas propias de la función policial en el territorio.