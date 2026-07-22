Federados entrerrianos alzan su voz contra la liberación de la venta de tierras rurales a extranjeros

La Federación Agraria Argentina cerró filas contra la derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras a nivel nacional. Primero fue su titular, Andrea Sarnari, quién se expresó en ese sentido; y ahora se suman los federados entrerrianos que, desde Crespo, salieron al ruedo con un documento divulgado tras la asamblea de la entidad.

Y como todo el asunto es tema debate en el Congreso Nacional, para finalizar el círculo queda por saber el posicionamiento de los legisladores; quienes por lo pronto no estarían dando los votos necesarios a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Nota al pie: los entrerrianos en el congreso hacen silencio.

“Para nuestra entidad, que el Senado apruebe este proyecto sería un grave error, ya que se afectarían fuertemente cuestiones centrales como la soberanía nacional y la seguridad”, indicó la FAA en un comunicado firmado por Sarnari. Los hechos marcan que la cámara alta no logró avanzar con el rumbo fijado desde el Poder Ejecutivo. Tal situación interpela incluso a los legisladores de todas las bancadas que deberán resolver el algún momento. Sucede que para FAA es necesario que los legisladores “no permitan que se apruebe esta iniciativa que atenta contra los intereses nacionales”.

Desde la entidad que preside Andrea Sarnari recordaron que la ley vigente, la 26.737 del año 2011, determinó límites para que los extranjeros pudieran adquirir tierras en la República Argentina, estableciendo porcentajes máximos y condiciones.

Más temas sensibles

En el contexto de la Asamblea Anual Ordinaria del Distrito III Entre Ríos, donde Luciano Challio fue reelecto como vicedirector del Distrito III, los delegados también manifestaron “un fuerte rechazo a la propuesta de adhesión de la Argentina a UPOV 91 en la legislación de semillas, que contempla, entre otros aspectos, el patentamiento de los eventos de mejoramiento vegetal, eliminando el derecho ancestral de uso propio del agricultor”.

Por otra parte, remarcaron “la permanencia de una insostenible presión fiscal y la falta de un adecuado financiamiento por parte del sistema financiero, situación que margina directamente al pequeño y mediano productor”.

Otro de los puntos analizados fue la difícil situación que atraviesan dos de las principales actividades productivas de la provincia, como el arroz y la citricultura. Ambas enfrentan desde hace tiempo una realidad de trabajo a pérdida, sin que se visualicen mejoras en el corto plazo. Productores vinculados a estas economías regionales expusieron con claridad la acuciante situación y la incertidumbre que atraviesan ambos sectores.